"Рома" готова выкупить права на Смоллинга у "МЮ" за 15 млн евро
"Рома" намерена выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на защитника Криса Смоллинга, который играет на правах аренды в римском клубе. Об этом сообщает журналист Никола Скира.
По данным источника, "волки" готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро и еще 3 миллиона в качестве различных бонусов.
"МЮ", в свою очередь, хотят за защитника как минимум 20 миллионов евро. Сам футболист хочет остаться в Италии.
В этом сезоне Смоллинг участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами.
А еще: "Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн| http://soccernews.ru
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|20
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|Тоттенхэм
|20
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|Вулверхэмптон
|19
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|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
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|Арсенал Лондон
|20
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|Бернли
|20
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|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
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|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
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|Уотфорд
|20
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|20
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