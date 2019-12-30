"Рома" готова выкупить права на Смоллинга у "МЮ" за 15 млн евро

Теги ромаманчестер юнайтедтрансферыкрис смоллинг

"Рома" готова выкупить права на Смоллинга у "МЮ" за 15 млн евро

"Рома" намерена выкупить у "Манчестер Юнайтед" права на защитника Криса Смоллинга, который играет на правах аренды в римском клубе. Об этом сообщает журналист Никола Скира.

По данным источника, "волки" готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро и еще 3 миллиона в качестве различных бонусов.

"МЮ", в свою очередь, хотят за защитника как минимум 20 миллионов евро. Сам футболист хочет остаться в Италии.

В этом сезоне Смоллинг участвовал в 12 матчах, отметившись 2 голами.

А еще: "Рома" предлагает за Смоллинга 10 млн евро. "МЮ" просит 20 млн| http://soccernews.ru

   
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