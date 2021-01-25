"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины

Римская "Рома" проявляет интерес к нападающему бельгийского "Гента" и сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает Voetbal24.be.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 12 миллионов евро. Впрочем, бельгийцы намерены получить за игрока большую сумму.

В нынешнем сезоне 25-летний Яремчук провел за "Гент" 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Украины провел 19 матчей и забил шесть мячей.

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