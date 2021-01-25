"Рома" готова заплатить крупную сумму за форварда сборной Украины
Римская "Рома" проявляет интерес к нападающему бельгийского "Гента" и сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает Voetbal24.be.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 12 миллионов евро. Впрочем, бельгийцы намерены получить за игрока большую сумму.
В нынешнем сезоне 25-летний Яремчук провел за "Гент" 25 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Украины провел 19 матчей и забил шесть мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20