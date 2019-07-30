"Рома" готова заплатить "Ювентусу" 36 миллионов евро за Игуаина

"Рома" выразила желание приобрести нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина. Римский клуб готов купить 31-летнего игрока за 36 миллионов евро. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, "Рома" предлагает Игуаину 4-х летний контракт и 5 миллионов евро в год.

Агент футболиста уже встречался с представителями "Ромы". В минувшем сезоне Игуаин выступал в "Милане" и "Челси". Он участвовал в 40 матчах, в которых забил 13 голов и сделал 3 ассиста.

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