"Рома" готова зимой вернуть Калинича в "Атлетико"

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"Рома" готова зимой вернуть Калинича в "Атлетико"

"Рома" намерена досрочно прекратить действие договора об аренде нападающего Николы Калинича.

Как сообщает Marca, уже в январе "волки" готовы вернуть хорвата мадридскому "Атлетико", которому принадлежат права на него.

Напомним, что летом римляне арендовали Калинича на один год, заплатив за это 2 миллиона евро.

В текущем сезоне 31-летний форвард сыграл за "Рому" 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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