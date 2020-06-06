"Рома" готовит новое предложение по Смоллингу

"Рома" хочет сохранить в составе центрального защитника Криса Смоллинга, арендованного прошлым летом у "Манчестер Юнайтед".

По информации Football Italia, "волки" готовы продлить аренду ещё на один сезон, прописав в соглашении опцию обязательного выкупа игрока в 2021 году.

Если "красные дьяволы" примут предложение, то суммарно получат за 30-летнего англичанина 20 миллионов евро: 3 миллиона за аренду, 3 миллиона за её продление и 14 миллионов за выкуп прав.

В составе "Ромы" Смоллинг провёл 28 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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