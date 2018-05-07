"Рома" готовит новый контракт для Алиссона

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"Рома" готовит новый контракт для Алиссона

"Рома" готовит новый контракт для вратаря Алиссона, сообщает итальянская пресса.

Римский клуб намерен предложить бразильскому стражу ворот соглашение до лета 2023 года с повышением зарплаты до трёх миллионов евро.

25-летний Алиссон в этом сезоне сыграл за "Рому" 48 матчей и пропустил 47 голов.

Напомним, что "Реал" выбирает между Алиссоном и Тибо Куртуа. | http://soccernews.ru

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