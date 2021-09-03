"Рома" готовит новый контракт для Дзаньоло
Фото инстаграм Николы Дзаньоло
"Рома" хочет заключить новое соглашение с полузащитником Николой Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира.
По данным инсайдера, "волки" готовы продлить контракт с 22-летним футболистом до 2025 года.
Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2023/24.
Дзаньоло выступает за "Рому" с 2018 года, сыграл 72 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.
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