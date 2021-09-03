"Рома" готовит новый контракт для Дзаньоло

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"Рома" готовит новый контракт для Дзаньоло

Фото инстаграм Николы Дзаньоло

"Рома" хочет заключить новое соглашение с полузащитником Николой Дзаньоло, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "волки" готовы продлить контракт с 22-летним футболистом до 2025 года.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2023/24.

Дзаньоло выступает за "Рому" с 2018 года, сыграл 72 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов.

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