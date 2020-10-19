"Рома" готовит новый контракт для Джеко

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"Рома" готовит новый контракт для Джеко

"Рома" заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эдином Джеко, сообщает Goal.com.

По информации источника, "волки" рассчитывают заключить с боснийцем новый контракт до 2023 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает по окончании следующего сезона.

34-летний Джеко выступает за "Рому" с августа 2015 года, сыграл 225 матчей, забил 108 голов и сделал 50 ассистов.

Не пропустите: Дубль Джеко и гол Педро принесли "Роме" волевую победу над "Беневенто". | http://soccernews.ru
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