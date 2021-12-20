"Рома" готовит предложение по хавбеку "Аталанты"
Полузащитник Ремо Фройлер может во время зимнего трансферного окна перейти из "Аталанты" в "Рому".
По информации Calciomercato, "волки" готовы заплатить за швейцарца около 10 миллионов евро.
Контракт 29-летнего футболиста с бергамским клубом истекает в июне следующего года.
В текущем сезоне Фройлер сыграл за "Аталанту" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Анчелотти назвал главного конкурента "Реала" в Ла Лиге
-
Сборная Польши может потерять тренера за три месяца до стыкового матча с Россией
-
"Ливерпуль" назвал цену на Филлипса
-
Бензема провёл юбилейный матч за "Реал" в Ла Лиге
-
"Манчестер Сити" побил клубный рекорд 92-летней давности
-
Стало известно, когда Ломовицкий станет игроком "Рубина"
-
Руководству "Барселоны" разрешили взять заем для реконструкции "Камп Ноу"
-
"Рома" готовит предложение по хавбеку "Аталанты"
-
Петраков назвал причину кризиса в Украине
-
Азар определился со своим будущим в "Реале"
-
Главные новости дня: 19 декабря
-
ПСЖ, "Монако" и "Марсель" вышли в 1/16 финала Кубка Франции
-
"Реал" неожиданно потерял очки в матче с "Кадисом"
-
1
"Наполи" удержал победу над "Миланом"
-
1
"Челси" хочет подписать защитника "Милана"
-
2
Компани пожаловался на проявления расизма на матче против "Брюгге"
-
"Манчестер Сити" хочет увеличить зарплату Канселу
-
Кейн прервал двухмесячную безголевую серию
-
Агент Буффона отреагировал на слухи об интересе "Спартака"
-
"Бавария" уходит в отрыв, осечки "Боруссии" и "РБ Лейпцига": все результаты 17-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17