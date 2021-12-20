"Рома" готовит предложение по хавбеку "Аталанты"

Фото инстаграм Ремо Фройлера

Полузащитник Ремо Фройлер может во время зимнего трансферного окна перейти из "Аталанты" в "Рому".

По информации Calciomercato, "волки" готовы заплатить за швейцарца около 10 миллионов евро.

Контракт 29-летнего футболиста с бергамским клубом истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне Фройлер сыграл за "Аталанту" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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