"Рома" готовит предложение по хавбеку "Аталанты"

Теги аталантаромаремо фройлертрансферы

"Рома" готовит предложение по хавбеку "Аталанты"

Фото инстаграм Ремо Фройлера

Полузащитник Ремо Фройлер может во время зимнего трансферного окна перейти из "Аталанты" в "Рому".

По информации Calciomercato, "волки" готовы заплатить за швейцарца около 10 миллионов евро.

Контракт 29-летнего футболиста с бергамским клубом истекает в июне следующего года.

В текущем сезоне Фройлер сыграл за "Аталанту" 19 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Моуринью просит "Рому" подписать хавбека "Челси". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" побил клубный рекорд 92-летней давности

"Манчестер Сити" побил клубный рекорд 92-летней давности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов