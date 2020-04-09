"Рома" хочет арендовать Мхитаряна еще на сезон

"Рома" хочет продлить аренду на хавбека Генриха Мхитаряна, права на которого принадлежат лондонскому "Арсеналу". Об этом сообщает Calciomercato.com.

По данным источника, римляне не хотят платить "канонирам" 25 миллионов евро за выкуп прав. "Рома" хочет снова арендовать игрока на сезон, заплатив 3 миллиона.

31-летний армянин в нынешнем сезоне провел 17 матчей за римлян, забив 6 голов и сделав 6 ассистов.

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