"Рома" хочет избавиться от Джеко

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"Рома" хочет избавиться от Джеко

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко близок к уходу из римского клуба, утверждает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, у футболиста произошёл конфликт с главным тренером "волков" Паулу Фонсекой, в связи с чем его вывели из состава.

Теперь "Рома" пытается трудоустроить боснийца в другую команду. В частности, его услуги предложены "Вест Хэму".

34-летний Джеко выступает за "Рому" с августа 2015 года, сыграл 242 матча, забил 114 голов и сделал 52 ассиста. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

Не пропустите: "Рома" уволила двух сотрудников после второго технического поражения за сезон. | http://soccernews.ru
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