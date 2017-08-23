"Рома" хочет купить Берарди

"Рома" проявляет интерес к вингеру "Сассуоло" Доменико Берарди, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, римский клуб намерен приобрести футболиста до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, на данный момент переход маловероятен, так как "нероверди" не собираются его продавать.

23-летний Берарди выступает за "Сассуоло" с 2012 года, провел за клуб 161 матч и забил 60 голов.

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