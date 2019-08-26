"Рома" хочет купить хавбека "Шахтера"

"Рома" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Шахтера" Тайсону, сообщает RomaPress.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В данный момент клубы ведут переговоры. На покупке бразильца настаивает главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека, который ранее тренировал "Шахтер".

31-летний Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Всего за украинский клуб он провел 242 матча, забил 44 гола и отдал 71 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. За сборную Бразилии сыграл семь матчей и забил один мяч.

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