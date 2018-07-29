"Рома" хочет купить игрока "Милана"

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"Рома" хочет купить игрока "Милана"

"Рома" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 38 миллионов евро, но она действует только для иностранных клубов и эта опция доступна лишь до 15 июля.

"Милан" оценивает 24-летнего Сусо в 40 миллионов евро, но "Рома" едва ли сможет заплатить за него такую сумму.

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Комментарии
Лфк

Едва ли сможет, ага, за алиссона получили около 60млн, и едва ли смогут...

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