"Рома" хочет купить игрока "Милана"

"Рома" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Милана" Сусо, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет 38 миллионов евро, но она действует только для иностранных клубов и эта опция доступна лишь до 15 июля.

"Милан" оценивает 24-летнего Сусо в 40 миллионов евро, но "Рома" едва ли сможет заплатить за него такую сумму.

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