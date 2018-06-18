"Рома" хочет купить игрока ПСЖ

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"Рома" хочет купить игрока ПСЖ

"Рома" стала очередным претендентом на аргентинского полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него порядка 25 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Вест Хэма" и "Интера".

В минувшем сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 37 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: "Вест Хэм" возобновил переговоры по трансферу Пасторе. | http://soccernews.ru

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