"Рома" хочет купить игрока ПСЖ

"Рома" стала очередным претендентом на аргентинского полузащитника ПСЖ Хавьера Пасторе, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него порядка 25 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Вест Хэма" и "Интера".

В минувшем сезоне 28-летний Пасторе провел за ПСЖ 37 матчей, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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