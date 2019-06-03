"Рома" хочет купить игрока сборной Бразилии

Вингер "Шахтёра" Тайсон может продолжить карьеру в Серии А, сообщает итальянская пресса.

Интерес к 31-летнему бразильцу проявляет "Рома". "Волки" попытаются купить лидера "горняков", если команду возглавит Паулу Фонсека.

Тайсон выступает за "Шахтёр" с 2013 года, сыграл 237 матчей, забил 42 гола и сделал 67 ассистов.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2021 года. Его стоимость оценивается в 13 миллионов евро.

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