"Рома" хочет купить игрока сборной Польши

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"Рома" хочет купить игрока сборной Польши

Фото: инстаграм Бартоша Берешински/Автор неизвестен

Римская "Рома" проявляет интерес к защитнику генуэзской "Сампдории" и сборной Польши Бартошу Берешински, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "волки" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Берешински провел за "Сампдорию" 12 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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