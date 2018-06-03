"Рома" хочет купить игрока "Спортинга"

"Рома" проявляет интерес к итальянскому защитнику "Спортинга" Кристиано Пиччини, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 10 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на пять миллионов за счет бонусов.

В минувшем сезоне 25-летний Пиччини провел за "Спортинг" 40 матчей и отдал 3 результативные передачи.

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