"Рома" хочет купить Крыховяка



"Рома" проявляет интерес к польскому полузащитнику ПСЖ Гжегожу Крыховяку, сообщает Corriere dello sport.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает спортивный директор римлян Мончи, который ранее нашел его для "Севильи".

В этом сезоне 27-летний Крыховяк на правах аренды выступает за "Вест Бромвич", провел за клуб 16 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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