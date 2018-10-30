"Рома" хочет купить нападающего "Бордо" Самюэля Калу

Как сообщает Sun News Online, "Рома" хочет купить форварда "Бордо" Самюэля Калу.

Скауты "Ромы" просматривали футболиста во время матча 11-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Нигериец перешел в "Бордо" этим летом из "Гента" за 8,5 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей за французский клуб и забил 1 гол.

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