"Рома" хочет купить Шика

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"Рома" хочет купить Шика

"Рома" проявляет интерес к чешскому нападающему "Сампдории" Патрику Шику, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Генуэзцы оценивают игрока в 30,5 миллионов евро. Также форвардом интересуется "Интер".

Напомним, что ранее переход 21-летнего Шика в "Ювентус" не состоялся из-за проблем у игрока с сердцем.

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