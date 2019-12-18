"Рома" хочет купить воспитанника "Милана"
"Рома" проявляет интерес к нападающему СПАЛа Андреа Петанье, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.
24-летний Петанья является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за СПАЛ 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
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|2
|Ювентус
|16
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|3
|Лацио
|16
|36
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|16
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
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|Наполи
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|9
|Торино
|16
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|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
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|Сассуоло
|15
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|Лечче
|16
|15
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|Сампдория
|16
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|17
|Удинезе
|16
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|Брешия
|15
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|19
|Дженоа
|16
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|СПАЛ
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