"Рома" хочет купить воспитанника "Милана"



"Рома" проявляет интерес к нападающему СПАЛа Андреа Петанье, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

24-летний Петанья является воспитанником "Милана". В нынешнем сезоне он провел за СПАЛ 17 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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