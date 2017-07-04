"Рома" хочет купить Ярмоленко

"Рома" проявляет интерес к нападающему киевского "Динамо" Андрею Ярмоленко, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб заинтересовался украинцем после того, как не сумел приобрести форварда "Сассуоло" Грегуара Дефреля.

Римляне готовы заплатить за 27-летнего Ярмоленко порядка 17 миллионов евро плюс бонусы.

Стоит отметить, что форвард неоднократно выражал свое желание перебраться в один из европейских клубов.

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