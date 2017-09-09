"Рома" хочет купить защитника "Атлетико" Хименеса

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"Рома" хочет купить защитника "Атлетико" Хименеса
"Рома" проявляет интерес к уругвайскому защитнику "Атлетико" Хосе Хименесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Волки" намерены воспользоваться тем, что контракт игрока с "Атлетико" истекает через год. Благодаря этому "Рома" может купить уругвайца за небольшие деньги. Также Хименесом интересуются "Интер", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

22-летний Хименес выступает за "Атлетико" с 2013 года, провел за клуб 98 матчей и забил 5 голов.

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