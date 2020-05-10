"Рома" хочет обменять сына Клюйверта на форварда "Эвертона"

Римская "Рома" проявляет интерес к итальянскому нападающему "Эвертону" Мойсе Кину, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб за Кина готов отдать голландского полузащитника Джастина Клюйверта, который является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

В нынешнем сезоне 20-летний Кин провел за "Эвертон" 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Клюйверта семь забитых мячей и две голевые передачи в 27 поединках.

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