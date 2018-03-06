"Рома" хочет переманить хавбека "Реала"

Теги реал мадридромадани себальос

"Рома" хочет переманить хавбека "Реала"

"Рома" следующим летом хочет переманить полузащитника мадридского "Реала" Дани Себальоса.

Как сообщает итальянская пресса, на подписании 21-летнего испанца настаивает спортивный директор "волков" Рамон Мончи, который является давним почитателем таланта хавбека.

Однако руководство "Реала" не смешит расставаться с Себальосом, поскольку клуб может покинуть главный тренер Зинедин Зидан, а новый наставник вполне возможно найдёт применение для перспективного футболиста.

Не пропустите: Себальос разочарован своим переходом в "Реал". | http://soccernews.ru

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