"Рома" хочет подписать двух футболистов "Реала"
Сразу два игрока "Реала" могут продолжить карьеру в "Роме".
Как сообщает AS, римский клуб нацелился на защитника Начо Фернандеса и нападающего Мариано Диаса. Отмечается, что трансфер обоих футболистов обойдется "Роме" в 25 миллионов евро.
Контракт Начо с клубом действует до лета 2022 года, а контракт Диаса - до 2023 года.
В текущем сезоне Начо провел 9 матчей и забил два гола. На счету Диаса один забитый мяч в 4 играх.
Читайте также: "Рома" намерена арендовать Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона. "Краснодар" - в топ-20
-
"Арсенал" и "Тоттенхэм" лидируют в этом сезоне АПЛ по карточкам
-
1
Вернер выбирает между двумя клубами
-
1
Бэйл: "Освистывать своего же игрока неправильно"
-
"Рома" хочет подписать двух футболистов "Реала"
-
Каннаваро высказался о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006
-
2
"Лилль" получил 85-миллионное предложение по своему форварду
-
ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень"
-
Орлов не хочет, чтобы "Зенит" признали чемпионом в случае досрочного завершения РПЛ
-
"Реал" не будет покупать новичков, пока не продаст пять футболистов
-
"Рома" намерена арендовать Алексиса Санчеса
-
"Барселона" определилась с будущим Лангле
-
1
Бэйл рассказал, кто из игроков "Реала" хуже всех играет в гольф
-
1
Геркус объяснил, почему Фролов не имел права критиковать российскую власть
-
2
Роналду опубликовал новое фото с сыном
-
Агент: "Не столь важно, в какую именно топ-лигу переедет Чалов"
-
Зинченко рассказал, чем похожи Гвардиола и Шевченко
-
"Реал" определился с датой возобновления тренировок на клубной базе
-
Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне
-
Моуринью назвал единственное поражение, заставившее его плакать
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16