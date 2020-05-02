"Рома" хочет подписать двух футболистов "Реала"

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"Рома" хочет подписать двух футболистов "Реала"

Сразу два игрока "Реала" могут продолжить карьеру в "Роме".

Как сообщает AS, римский клуб нацелился на защитника Начо Фернандеса и нападающего Мариано Диаса. Отмечается, что трансфер обоих футболистов обойдется "Роме" в 25 миллионов евро.

Контракт Начо с клубом действует до лета 2022 года, а контракт Диаса - до 2023 года.

В текущем сезоне Начо провел 9 матчей и забил два гола. На счету Диаса один забитый мяч в 4 играх.

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