"Рома" хочет подписать хавбек "Тоттенхэма"

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"Рома" хочет подписать хавбек "Тоттенхэма"

Фото: инстаграм Хейбьерга\Автор неизвестен

Хавбек сборной Дании и лондонского "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А, сообщает Football Insider.

По информации источника, датчанин является приоритетной целью "Ромы" на летнее трансферное окно.

Отмечается, что сделка может обойтись римлянам в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хейбьерг сыграл в 32 матчах "шпор" во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и отдал три результативные передачи.

Напомним, что в прошлом сезоне он играл под руководством Моуринью.

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