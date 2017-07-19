"Рома" хочет подписать Коларова

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"Рома" хочет подписать Коларова

Защитник "Манчестер Сити" Александар Коларов интересен "Роме", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "волки" готовы провернуть трансфер 31-летнего серба этим летом. Детали возможной сделки неизвестны.

Стоит отметить, что ранее Коларов выступал за злейшего врага "Ромы" - "Лацио". Контракт футболиста с "Манчестер Сити" истекает летом 2018 года.

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