"Рома" хочет подписать вингера "Порту"

Вингер "Порту" Мусса Марега попал в сферу интересов "Ромы".

По сведениям Mirror, "волки" готовы выплатить клаусулу футболиста, которая составляет 40 миллионов евро. Соглашение 28-летнего игрока с клубом действует до 2021 года.

Марега выступает за "Порту" с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 забитый мяч и 10 результативных передач в 46 играх.

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