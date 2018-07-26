"Рома" хочет получить Месси в качестве компенсации за срыв трансфера Малкома

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"Рома" хочет получить Месси в качестве компенсации за срыв трансфера Малкома

Президент "Ромы" Джеймс Палотта рассказал о своем отношении к "Барселоны", которая перехватила у его команды бразильского полузащитника Малкома.

"Барселона" поступила неэтично. Мы договорились с игроком, но они перехватили его. Думаю, что теперь "Бордо" придется отвечать в суде. "Барселона" принесла нам извинения, но этого недостаточно. Я приму извинения только в том случае, если они отдадут нам Месси.

Что касается разрыва отношений с "Барселоной", то этого не будет. Это более топовый клуб, чем "Рома" и у нас будут с ними сделки в будущем", - приводит слова Палотты Football Italia.

Напомним, что 21-летний Малком перешел в "Барселону" за 41 миллион евро, хотя "Рома" изначально согласовала его трансфер за 36 миллионов.

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