"Рома" хочет приобрести Де Шильо

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"Рома" хочет приобрести Де Шильо

Защитник "Милана" Маттиа Де Шильо попал в сферу интересов "Ромы", сообщает Radiogoal24.

По информации ресурса, римляне провели первые переговоры с агентом футболиста и им удалось согласовать главные пункты личного соглашения.

Однако напомним, что главным кандидатом на футболиста считается "Ювентус".

В прошлом сезоне Де Шильо сыграл 27 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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