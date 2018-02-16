"Рома" хочет приобрести защитника "Реала"

"Рома" рассматривает вариант с подписанием защитника "Реала" Начо Фернандеса.

Как сообщают итальянские СМИ, сделка может состояться летом этого года. Контракт Начо с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В текущем сезоне Начо провел 30 матчей и забил три гола.

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