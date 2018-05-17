"Рома" хочет продлить контракт с Джеко

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"Рома" хочет продлить контракт с Джеко

"Рома" хочет продлить контракт с ведущим форвардом Эдином Джеко, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, римский клуб обеспокоен интересом к 32-летнему боснийцу со стороны "Лос-Анджелеса", поэтому решил подписать новое соглашение с лидером атаки.

Отметим, что действующий контракт Джеко с "Ромой" истекает в 2020 году.

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