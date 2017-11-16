"Рома" хочет продлить контракт с Перотти

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"Рома" хочет продлить контракт с Перотти

"Рома" хочет продлить контракт с полузащитником Диего Перотти, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство "волков" уже предложило 29-летнему аргентинцу новое соглашение до 2021 года. Действующий договор истекает в 2019 году.

В этом сезоне Перотти сыграл за "Рому" 12 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. 

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