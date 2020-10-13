"Рома" хочет продлить контракт с травмированным Дзаньоло

"Рома" готова продлить контракт с хавбеком Николой Дзаньоло. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Нынешнее соглашение 21-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года.

На данный момент футболист восстанавливается из-за разрыва крестообразных связок. Хавбек был травмирован в сентябре этого года.

Вероятно, в этом году он уже не выйдет на поле.

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