"Рома" хочет продлить контракт с травмированным Дзаньоло
"Рома" готова продлить контракт с хавбеком Николой Дзаньоло. Об этом сообщает Sky Sport Italia.
Нынешнее соглашение 21-летнего игрока рассчитано до лета 2024 года.
На данный момент футболист восстанавливается из-за разрыва крестообразных связок. Хавбек был травмирован в сентябре этого года.
Вероятно, в этом году он уже не выйдет на поле.
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