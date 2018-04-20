"Рома" хочет продлить контракт с Жезусом

"Рома" хочет продлить контракт с защитником Жуаном Жезусом, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации ресурса, руководство "волков" приступило к переговорам с 26-летним бразильцем по поводу продолжения сотрудничества.

Отмечается, что "Рома" предложит центрбеку новое соглашение, рассчитанное до 2022 года. Действующий контракт истекает в 2020 году.

В этом сезоне Жезус сыграл за "Рому" 26 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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