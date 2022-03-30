"Рома" хочет усилить линию обороны

Фото: твиттер "Ромы"\Автор неизвестен

"Рома" хочет укрепить линию обороны грядущим летом и интересуется защитником "Вероны" Николо Казале, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, переговоры о трансфере игрока уже ведутся.

Контракт защитника с "Вероной" рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне итальянский футболист сыграл в 29 матчах "Вероны", в которых сумел отдать две голевые передачи.

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