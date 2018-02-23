"Рома" хочет увеличить сумму отступных за Алиссона

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"Рома" хочет увеличить сумму отступных за Алиссона

"Рома" хочет увеличить сумму отступных за своего вратаря Алиссона, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство "волков" намерено прописать в новом контракте 25-летнего стража ворот клаусулу в размере 90 миллионов евро.

При этом зарплата Алиссона может вырасти с 1,5 до 4,5 миллионов евро. Действующее соглашение бразильца с римским клубом рассчитано до лета 2021 года.

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