"Рома" хочет вернуть Хамшика в Серию А

"Рома" хочет приобрести игрока "Далянь Ифань" Марека Хамшика. Об этом информирует Goal.

Римский клуб готов включить в сделку по 31-летнему хавбеку полузащитника Хавьера Пасторе.

Напомним, Хамшик выступал в "Наполи" с 2007 по 2019 год. Зимой этого года он перешел в китайский клуб за 20 миллионов евро. За команду он сыграл 12 матче и забил один гол.

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