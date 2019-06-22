"Рома" хочет вернуть Хамшика в Серию А

Теги ромамарек хамшик

"Рома" хочет вернуть Хамшика в Серию А

"Рома" хочет приобрести игрока "Далянь Ифань" Марека Хамшика. Об этом информирует Goal.

Римский клуб готов включить в сделку по 31-летнему хавбеку полузащитника Хавьера Пасторе.

Напомним, Хамшик выступал в "Наполи" с 2007 по 2019 год. Зимой этого года он перешел в китайский клуб за 20 миллионов евро. За команду он сыграл 12 матче и забил один гол.

А еще: "Ювентус" может отказаться от трансфера Погба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Президент "Наполи": "Желаю Сарри ничего не выиграть с "Ювентусом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов