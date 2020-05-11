"Рома" хочет заполучить игрока "Аталанты", который сделал покер в Лиге Чемпионов
"Аталанта" ведет переговоры по трансферу турецкого полузащитника "Рома" Дженгиза Ундера, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, римский клуб оценивает игрока в 30 миллионов евро. "Аталанта" готова заплатить 15 миллионов и отдать одного из своих футболистов. "Рома" хочет, чтобы этим игроком стал словенский форвард Йосип Иличич, который сделал покер в матче Лиги Чемпионов с "Валенсией" (4:3).
В нынешнем сезоне 22-летний Ундер провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах и забил три гола. На счету 32-летнего Иличича 21 гол и девять голевых передач в 29 поединках.
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