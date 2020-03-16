"Рома" и "Аталанта" нацелились на молодого украинца

"Рома" и "Аталанта" проявляют интерес к полузащитнику донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, видеть футболиста в составе римского клуба хочет видеть главный тренер команды Пауло Фонсека, который ранее тренировал "Шахтер". Что касается "Аталанты", то клуб обратил внимание на хавбека во время матчей с украинцами в Юношеской лиге УЕФА.

19-летний Мудрик является воспитанником "Шахтера". За основную команду "горняков" он провел один матч. В 2019 году хавбек играл за тульский "Арсенал" на правах аренды и провел за клуб 10 матчей.

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