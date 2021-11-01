"Рома" и "Бетис" ведут борьбу за испанского полузащитника

Фото инстаграм Дани Себальоса

Мадридский "Реал" близок к расставанию с хавбеком Дани Себальосом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, арендовать 25-летнего футболиста в январе собираются "Рома" и "Бетис".

При этом итальянский клуб готов позаимствовать игрока с обязательством выкупа, а испанский - только с опцией.

В текущем сезоне Себальос ещё не играл за "Реал" из-за травмы. Он порвал связки голеностопа в ходе матча Олимпиады в августе.

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