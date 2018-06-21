"Рома" и "Болонья" обменяются вратарями

Теги ромаболоньялукаш скорупскиантонио миранте

"Рома" и "Болонья" обменяются вратарями

Вратарь "Ромы" Лукаш Скорупски перейдет в "Болонью", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, болонский клуб заплатит за поляка пять миллионов евро. При этом, "Рома" подпишет вратаря "Болоньи" Антонио Миранте, который и заменит Скорупски.

В минувшем сезоне 27-летний Скорупски провел за "Рому" 2 матча и пропустил 2 мяча. На счету 34-летнего Миранте 49 пропущенных мячей в 34 поединках за "Болонью".

Не пропустите: "Рома" нашла замену Наингголану в Бундеслиге. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов