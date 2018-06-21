"Рома" и "Болонья" обменяются вратарями

Вратарь "Ромы" Лукаш Скорупски перейдет в "Болонью", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, болонский клуб заплатит за поляка пять миллионов евро. При этом, "Рома" подпишет вратаря "Болоньи" Антонио Миранте, который и заменит Скорупски.

В минувшем сезоне 27-летний Скорупски провел за "Рому" 2 матча и пропустил 2 мяча. На счету 34-летнего Миранте 49 пропущенных мячей в 34 поединках за "Болонью".

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