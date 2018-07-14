"Рома" и "Фиорентина" поборются за общую трансферную цель

"Рома" и "Фиорентина" поборются за атакующего полузащитника "Сассуоло" Доменико Берарди.

Как сообщает Football Italia, "нероверди" готовы продать 23-летнего вингера текущим летом за 30 миллионов евро.

Однако "волки" и "фиалки" рассчитывают добиться скидки, в том числе за счёт включения в сделку своих молодых игроков.

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