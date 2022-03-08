"Рома" и "Фиорентина" поборются за португальского защитника

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"Рома" и "Фиорентина" поборются за португальского защитника

Фото твиттер Диогу Далота

Фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот интересен двум итальянским клубам, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, "Рома" и "Фиорентина" хотят подписать португальского фулбека, чья рыночная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что 22-летний футболист собирается сменить команду, чтобы чаще играть.

В текущем сезоне Далот провёл за "МЮ" 20 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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