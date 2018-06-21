"Рома" и "Интер" согласовали трансфер Наингголана

"Рома" согласовала с миланским "Интером" трансфер своего полузащитника Раджи Наингголана, информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 30-летний хавбек обойдется "нерадзурри" в 38 миллионов евро. 14 миллиона евро из этой суммы "волки" получат в виде прав на защитника Давиде Сантона и 18-летнего игрока середины поля Николо Дзаниоло. Официально переход бельгийца на "Джузеппе Меацца" будет закрыт ближе к концу недели.

Напомним, "Рома" уже нашла замену Наингголану. | soccernews.ru