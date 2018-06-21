"Рома" и "Интер" согласовали трансфер Наингголана

Теги ромаинтер миландавиде сантонраджа наингголан

"Рома" и "Интер" согласовали трансфер Наингголана"Рома" согласовала с миланским "Интером" трансфер своего полузащитника Раджи Наингголана, информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, 30-летний хавбек обойдется "нерадзурри" в 38 миллионов евро. 14 миллиона евро из этой суммы "волки" получат в виде прав на защитника Давиде Сантона и 18-летнего игрока середины поля Николо Дзаниоло. Официально переход бельгийца на "Джузеппе Меацца" будет закрыт ближе к концу недели.

Напомним, "Рома" уже нашла замену Наингголану. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов