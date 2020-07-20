"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче Серии А
"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А.
"Рома" - "Интер" - 2:2 (1:1)
Голы: де Врей, 15 - 0:1, Спинаццола, 45 - 1:1, 2:1 – 57 Мхитарян, 57 - 2:1, Лукаку (пенальти) - 2:2
"Рома": Лопес, Спинаццола, Коларов, Рожер (Смоллинг, 74), Бруно Перес, Мхитарян (Карлес Перес, 84), Диавара (Кристанте, 69), Пеллегрини (Перотти, 83), Верету, Манчини, Джеко.
"Интер" Ханданович, Бастони (Д`Амброзио, 82), де Врей, Шкриньяр, Янг (Бираги, 67), Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Барелла, Кандрева (Мозес, 67), Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).
"Рома" с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Интер" располагается на 2 строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17