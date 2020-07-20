"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче Серии А

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"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче Серии А

"Рома" и "Интер" сыграли вничью в матче 34-го тура Серии А.

"Рома" - "Интер" - 2:2 (1:1)

Голы: де Врей, 15 - 0:1, Спинаццола, 45 - 1:1, 2:1 – 57 Мхитарян, 57 - 2:1, Лукаку (пенальти) - 2:2

"Рома": Лопес, Спинаццола, Коларов, Рожер (Смоллинг, 74), Бруно Перес, Мхитарян (Карлес Перес, 84), Диавара (Кристанте, 69), Пеллегрини (Перотти, 83), Верету, Манчини, Джеко.

"Интер" Ханданович, Бастони (Д`Амброзио, 82), де Врей, Шкриньяр, Янг (Бираги, 67), Брозович, Гальярдини (Эриксен, 69), Барелла, Кандрева (Мозес, 67), Санчес, Мартинес (Лукаку, 67).

"Рома" с 58 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Интер" располагается на 2 строчке.

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