"Рома" и "Лацио" добыли победы в своих матчах, "Фиорентина" проиграла "Вероне"
Представляем вашему вниманию результаты матчей 13-го тура итальянской Серии А.
"Сассуоло" - "Лацио" 1:2
Голы: Иммобиле, 34 - 0:1, Капуто, 45 - 1:1, Кайседо, 90 - 1:2
"Сассуоло": Консильи, Толян, Марлон, Пелузо, Романья, Маньянелли, Локателли (Бурабия, 75), Данкан, Джуричич (Кирьякопулос, 69), Бога (Распадори, 88), Капуто.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 50), Габаррон, Лаццари, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 50), Милинкович-Савич, Лейва, Корреа (Кайседо, 79), Иммобиле.
"Верона" - "Фиорентина" 1:0
Гол: Ди Кармине, 66 - 1:0
"Верона": Сильвестри, Боккетти (Давидович, 81), Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Лазович, Пессина, Амрабат, Верре, Ди Кармине (Стемпиньски, 84), Сальседо (Дзакканьи, 72).
"Фиорентина": Дронговски, Венути (Лирола, 64), Касерес, Миленкович, Далберт, Бадель, Кристофоро, Рибери, Бенасси (Геззаль, 76), Пеццелья (Чеккерини, 4), Влахович.
"Рома" - "Брешия" 3:0
Голы: Смоллинг, 49 - 1:0, Манчини, 57 - 2:0, Джеко, 66 - 3:0
"Рома": Лопес, Коларов, Флоренци (Сантон, 77), Манчини, Смоллинг, Дзаньоло (Перотти, 80), Пеллегрини (Ундер, 72), Верету, Диавара, Клюйверт, Джеко.
"Брешия": Йоронен, Чистана, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Тонали, Бизоли (Морозини, 84), Ндой (Змргал, 62), Ромуло, Торрегросса (Айе, 71), Доннарумма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Рома
|12
|22
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Удинезе
|12
|14
|12
|Торино
|13
|14
|13
|Милан
|13
|14
|14
|Сассуоло
|11
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7