"Рома" и "Лацио" добыли победы в своих матчах, "Фиорентина" проиграла "Вероне"

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"Рома" и "Лацио" добыли победы в своих матчах, "Фиорентина" проиграла "Вероне"

Представляем вашему вниманию результаты матчей 13-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" - "Лацио" 1:2

Голы: Иммобиле, 34 - 0:1, Капуто, 45 - 1:1, Кайседо, 90 - 1:2

"Сассуоло": Консильи, Толян, Марлон, Пелузо, Романья, Маньянелли, Локателли (Бурабия, 75), Данкан, Джуричич (Кирьякопулос, 69), Бога (Распадори, 88), Капуто.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе (Баштуш, 50), Габаррон, Лаццари, Луис Альберто, Лулич (Лукаку, 50), Милинкович-Савич, Лейва, Корреа (Кайседо, 79), Иммобиле.


"Верона" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Ди Кармине, 66 - 1:0

"Верона": Сильвестри, Боккетти (Давидович, 81), Гюнтер, Ррахмани, Фараони, Лазович, Пессина, Амрабат, Верре, Ди Кармине (Стемпиньски, 84), Сальседо (Дзакканьи, 72).

"Фиорентина": Дронговски, Венути (Лирола, 64), Касерес, Миленкович, Далберт, Бадель, Кристофоро, Рибери, Бенасси (Геззаль, 76), Пеццелья (Чеккерини, 4), Влахович.    


"Рома" - "Брешия" 3:0

Голы: Смоллинг, 49 - 1:0, Манчини, 57 - 2:0, Джеко, 66 - 3:0

"Рома": Лопес, Коларов, Флоренци (Сантон, 77), Манчини, Смоллинг, Дзаньоло (Перотти, 80), Пеллегрини (Ундер, 72), Верету, Диавара, Клюйверт, Джеко.

"Брешия": Йоронен, Чистана, Сабелли, Мартелла, Чансельор, Тонали, Бизоли (Морозини, 84), Ндой (Змргал, 62), Ромуло, Торрегросса (Айе, 71), Доннарумма.

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3 Лацио Лацио 12 24
4 Кальяри Кальяри 12 24
5 Рома Рома 12 22
6 Аталанта Аталанта 13 22
7 Наполи Наполи 13 20
8 Парма Парма 13 18
9 Фиорентина Фиорентина 12 16
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 12 15
11 Удинезе Удинезе 12 14
12 Торино Торино 13 14
13 Милан Милан 13 14
14 Сассуоло Сассуоло 11 13
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