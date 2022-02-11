"Рома" и "Лацио" поспорят за сербского вингера

Фото инстаграм Филипа Костича

Фланговый атакующий полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич заинтересовал два клуба Серии А.

По информации журналиста Николо Скиры, на 29-летнего футболиста претендуют "Рома" и "Лацио".

Рыночная стоимость сербского вингера оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Костич сыграл за "Айнтрахт" 23 матча, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.

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